В Челябинске на ходу загорелся трамвай

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Как сообщили РИА «Новый День» очевидцы, вагон следовал с ЧМЗ в сторону центра. Возгорание произошло между остановками «Депо №2» и «Ветлечебница». На данный момент вагон потушили.

О пострадавших и причинах возгорания пока не сообщается.

Челябинск, Павел Зварзин

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