Система «112» заработала по всему Южному Уралу: половина звонков – ложные вызовы

Больше половины звонков на номер «112» приходится на ложные вызовы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на минувшей неделе во всех 43 муниципалитетах Южного Урала введена в опытную эксплуатацию и начала работу система «112» для приёма экстренных сообщений от населения. Процесс по запуску данной системы был инициирован несколько лет назад.

Первые обращения от граждан 16 муниципалитетов начали поступать 6 ноября.

Всего с 6 по 30 ноября в подключенные муниципалитеты поступило 45 тысяч 843 звонка. При этом стоит отметить, что доля ложных вызовов составляет более половины всех звонков – 24 тысячи 529. «Такая картина наблюдается практически во всех муниципальных образованиях. Однако это не значит, что люди вызывают экстренные службы туда, где ничего не происходит. Как правило, набор номера «112» происходит у человека случайно при разблокировке телефона (случаи звонков из кармана известны всем). Или же это звонки с предприятий и организаций, произведённые вследствие технических проверок или сбоев», – рассказали в ведомстве.

В любом случае оператор обязательно перезванивает абоненту и убеждается, что всё в порядке и ничего не произошло.

«А вот в отличие от ложных вызовов детская шалость совсем не случайна: дети, слышавшие на уроках ОБЖ про «волшебный» номер экстренной помощи, набирают заветные три цифры по причине любопытства или баловства. За первые несколько недель полноценной работы системы таких звонков оказалось 3 тысячи 463», – констатировали в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Что касается непосредственно экстренных служб, то в «скорую» граждане обратились 3 тысячи 526 раз, в полицию – 1 тысяча 718, а в пожарную охрану и газовую службу – 565 и 113 раз соответственно.

Среди муниципалитетов по числу звонков ожидаемо лидирует областной центр. Больше всего челябинцы обращались в скорую медицинскую помощь (3 тысячи 71 раз), полицию (1 тысяча 385 раз), в ЕДДС (582 раза) и пожарную охрану (253 раза). При этом 8 тысяч 567 обращений носили справочный характер.

Челябинск, Виктор Елисеев

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