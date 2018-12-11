В Челябинске пятиклассники забросали локомотив камнями

В Челябинске школьники «обстреляли» грузовой поезд камнями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне «Кирзавод – Пост Восточный» подростки бросают камни в проходящий локомотив грузового поезда.

На место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции, однако выявить правонарушителей по горячим следам не удалось. Розыскные мероприятия продолжились, и уже на следующий день транспортные полицейские установили двух учеников пятого класса одной из городских школ, 11 и 12 лет.

Со слов одноклассников, вечером в воскресенье они гуляли недалеко от железной дороги. Увидев приближающийся поезд, один из мальчиков бросил в него камень, и только по счастливой случайности не разбил лобовое стекло локомотива.

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте провели с родителями и детьми беседы об опасных последствиях противоправного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

В отношении законных представителей нарушителей составлены административные протоколы по факту неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.12.18

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