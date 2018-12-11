В Челябинской области иномарка врезалась в бензовоз с топливом: есть пострадавшие

На южноуральской трассе легковушка столкнулась с бензовозом, перевозившим топливо.
Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды УГИБДД по Челябинской области, инцидент произошел вчера, 10 декабря, в 13:20 на 186 км автодороги «Южноуральск – Магнитогорск» на территории Агаповского района.
54-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота Хайлюкс», неправильно выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутно движущимся бензовозом МАЗ-5337 под управлением 53 летнего мужчины.
В результата удара легковушка выехала на полосу встречного движения и вылетела с дороги в левый кювет по ходу движения.
В результате ДТП водитель и пассажир «японки» получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель автомобиля МАЗ двигался в сторону Магнитогорска, перевозил дизельное топливо.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 11.12.18
Стокгольмский синдром Солженицына. / Связисты выяснили, когда предпочитают тратить деньги мужчины и женщины. / В Челябинске пятиклассники забросали локомотив камнями. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»