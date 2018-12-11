В Челябинской области иномарка врезалась в бензовоз с топливом: есть пострадавшие

На южноуральской трассе легковушка столкнулась с бензовозом, перевозившим топливо.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды УГИБДД по Челябинской области, инцидент произошел вчера, 10 декабря, в 13:20 на 186 км автодороги «Южноуральск – Магнитогорск» на территории Агаповского района.

54-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота Хайлюкс», неправильно выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутно движущимся бензовозом МАЗ-5337 под управлением 53 летнего мужчины.

В результата удара легковушка выехала на полосу встречного движения и вылетела с дороги в левый кювет по ходу движения.

В результате ДТП водитель и пассажир «японки» получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель автомобиля МАЗ двигался в сторону Магнитогорска, перевозил дизельное топливо.

Челябинск, Виктор Елисеев

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