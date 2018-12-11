В Челябинской области больше 40 случаев бешенства: рост в два раза

Россельхознадзор заявил о двойном росте случаев бешенства в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, по данным управления ветеринарии регионального минсельхоза за прошедшую неделю на территории Южного Урала зарегистрирован 1 случай бешенства животных в Чесменском районе. В поселке Тарутино лабораторно подтвержден диагноз смертельно опасного для человека заболевания у домашней кошки.

Всего с начала 2018 года на территории Челябинской области выявлены 44 случая бешенства животных в 38 неблагополучных пунктах. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 22 случая.

За прошедшую неделю (период с 30 ноября по 7 декабря) приняты распоряжения правительства Челябинской области о наложении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территориях 3 неблагополучных пунктов Челябинской области. 30 ноября карантин был наложен на территории Бажовского жилого массива города Копейска. Там лабораторно подтверждено бешенство у лисы.

В тот же день карантин был наложен на территории пастбища, расположенного в двух километрах восточнее поселка Кассельский Кассельского сельского поселения Нагайбакского муниципального района. Там также обнаружена лиса, погибшая от бешенства.

6 декабря карантин наложен в рабочем поселке Межевой Межевого городского поселения Саткинского муниципального района (территория, ограниченная улицей Пролетарская) – там найден бешеный енот, и в городе Сатка (территория домов с №265 по №274 по улице Карла Маркса) – бешеный енот.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области напоминает, что бешенство – особо опасная инфекционная болезнь, которая приводит к смерти человека. Потому главный совет: избегайте общения с животным, которое ведет себя неестественно.

Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и поражая их, вызывает тяжёлые нарушения, приводящие к гибели.

Профилактика бешенства заключается в борьбе с бешенством среди животных: вакцинации (домашних, бездомных и диких животных), установлении карантина и т.д. Людям, укушенным бешеными или неизвестными животными, местную обработку раны необходимо проводить немедленно или как можно раньше после укуса или повреждения; рану обильно промывают водой с мылом (детергентом) и обрабатывают 40-70-градусным спиртом или раствором йода, при наличии показаний вводят антирабический иммуноглобулин вглубь раны и в мягкие ткани вокруг неё, после местной обработки раны немедленно проводят специфическое лечение, которое заключается в лечебно-профилактической иммунизации антирабической вакциной.

Челябинск, Виктор Елисеев

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