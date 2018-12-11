В Челябинске трамвай сбил пенсионерку: женщину протащило несколько метров

В Ленинском районе Челябинска пожилая женщина попала под трамвай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем в Ленинском районе в районе остановки «Улица Лизы Чайкиной». Под двигавшийся в сторону центра трамвай попала пенсионерка. Об этом сообщили в сообществе «Челябинский транспорт».

«Бабуля примерно 70 лет попала под вагон, переходя пути в неположенном месте. Сигнал звонка вагоновожатой проигнорировала, в результате чего трамвай протащили женщину около 2-х метров , но следов крови нет. В результате происшествия женщина получила ушибы, угрозы жизни и здоровью, как отметили медики, работающие на вызове, нет», – написали в группе. По словам горожан, трамваем управлял стажер.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.12.18

В Челябинской области больше 40 случаев бешенства: рост в два раза. / В Челябинской области иномарка врезалась в бензовоз с топливом: есть пострадавшие. / Стокгольмский синдром Солженицына. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»