В Челябинске маршрутка сбила школьника на «зебре»

Девятилетний южноуралец попал под маршрутку, переходя дорогу на «зелёный».

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, инцидент произошел сегодня утром в Курчатовском районе областного центра.

В 08:05 вблизи дома №41 по Комсомольскому проспекту 52-летний водитель автомобиля «Луидор», следовавшего по маршруту №62, сбил девятилетнего школьника, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, слева направо походу движения автомобиля.

В результате ДТП школьник получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.12.18

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