Одни пьют, другие дерутся: в России составили рейтинг регионов по распространенности вредных привычек

Проблемы алкоголизма, наркомании и табакокурения в России не теряют актуальности, но их распространенность весьма различается между регионами. Эксперты агентства РИА Рейтинг подготовили рейтинг регионов РФ по отсутствию вредных привычек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на лидирующих позициях предсказуемо разместились северокавказские республики. На первом месте Чеченская Республика, где, судя по результатам исследования, вредные привычки не получили широкого распространения. Следом идут Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Для северокавказских республик характерны незначительное потребление табачных изделий и низкие объемы продаж алкогольной продукции. «Но по таким показателям, как преступления в состоянии наркотического опьянения и количество преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, регионы из лидирующей группы находятся в середине списка, за исключением Чеченской Республики, которая входит в первую десятку», – отмечают авторы исследования.

Относительно благополучно обстоят дела в курортных регионах: Ставропольский край на 7 месте, Севастополь – на 13, Краснодарский край – на 14, Республика Крым – на 20.

В нижней части рейтинга так же отчетливо прослеживается скорее географическая, а не экономическая зависимость. Большинство регионов в нижней части рейтинга – представители Сибири и Дальнего Востока. Последние строчки занимают Еврейская АО и Ямало-Ненецкий АО, вместе с ними в последнюю пятерку вошли Бурятия, Магаданская область и Камчатский край.

«Проблемные точки в каждом из них разные: для Камчатского края и Ямало-Ненецкого автономного округа наиболее остро стоит проблема табакокурения, о чем свидетельствует самый высокий в стране объем потребления табачных изделий на одного взрослого жителя,– отмечается в исследовании. – В Еврейской автономной области к высокому потреблению табака добавляется проблема наркомании, которая так же остра и в Бурятии, а для Магаданской области, несмотря на наблюдаемые позитивные тенденции, согласно данным официальной статистики, важной является проблема потребления алкоголя.

Отдельно отмечается Санкт-Петербург, замыкающий десятку регионов, наиболее приверженных вредным привычкам. «В данном случае прослеживается явное нарушение географического принципа. По всей видимости, низкое место второй столицы связано с ее ролью западных ворот страны и транзитным положением на пути торговых потоков разного качества и содержания». При этом в Ленинградской области дела обстоят намного лучше – она расположилась на 42 месте из 85.

Аналогичная ситуация отмечена в столичном регионе: Москва находится на 57 позиции, а Московская область – на 46.

Среди регионов УрФО приверженность вредным привычкам распространена неравномерно: хуже всего, как уже отмечалось, обстоят дела в Ямало-Ненецком АО, занимающем предпоследнюю – 84 – строчку рейтинга. За ним в региональной ротации идет Курганская область – 74 место общего рейтинга, потом Тюменская область – 72 место, Ханты-Мансийский АО на 67 месте, Челябинская область – на 59 Свердловская область – на 52.

Справка «Нового Дня»:

В основу рейтинга положено шесть показателей, характеризующих распространенность трех основных вредных привычек среди населения. При составлении рейтинга учитывались потребление табачных изделий, продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе, количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и количество преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами в 2017 году. По каждому показателю рассчитывался частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Итоговый рейтинговый балл определялся на основе частных баллов. Более высокий итоговый рейтинговый балл региона говорит о меньшей распространенности вредных привычек в регионе и соответствует более высокому месту в рейтинговой таблице.

Москва, Игорь Юров

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