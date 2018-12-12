Заболеваемость пневмонией среди детей выросла в Челябинской области в полтора раза

Южноуральские медики продолжают фиксировать рост заболеваемости пневмонией.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в настоящее время в области ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями оценивается как не эпидемическая.

За 49 неделю 2018 года (со 2 по 9 декабря) зарегистрировано 25 тысяч 65 случаев ОРВИ, показатель составил 75,9 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 1%. Рост отмечен среди взрослого населения на 4%, детей 3-6 леи и 7-14 лет – 1%. Уровень заболеваемости ниже порога на 11%.

Рост заболеваемости отмечен в 20 муниципальных образованиях области. В городе Челябинске зарегистрировано 10 тысяч 365 случаев, показатель составил 86,5 на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 1%. Заболеваемость остается ниже порогового уровня на 21%.

Управление Роспотребнадзора осуществляет еженедельный лабораторный мониторинг циркуляции респираторных вирусов в Челябинской области. Случаев гриппа в текущем сезоне с начала осеннего периода не зарегистрировано. Заболеваемость обусловлена циркуляцией возбудителей ОРЗ «негриппозной» этиологии – вирусов парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций.

Вместе с тем, врачи продолжают отмечать рост заболеваемости внебольничной пневмонией. За прошедший период 2018 года в Челябинской области зарегистрировано 516 случаев на 100 тысяч населения, что выше аналогичного периода прошлого года на 23% и среднемноголетнего уровня на 19%. Рост заболеваемости отмечен как среди взрослого (на 8%), так и среди детского населения (на 47%) преимущественно за счет детей школьного возраста и подростков.

За 49 неделю зарегистрировано 29 случаев внебольничной пневмонии на 100 тысяч населения, что соответствует уровню прошлой недели, в Челябинске отмечено снижение заболеваемости на 13%, показатель заболеваемости составил 24 на 100 тысяч населения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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