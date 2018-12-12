В Кыштыме будут судить троицу, спьяну напавшую на полицейских

В Челябинской области перед судом предстанут трое мужчин, пьяными избивших полицейских.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура Кыштыма утвердила обвинительное заключение и направила в Кыштымский городской суд уголовное дело в отношении троих жителей города, избивших полицейских.

«В мае этого года двое сотрудников ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский», исполняя свои должностные обязанности, остановили автомобиль, – цитирует «Кыштымский рабочий» заместителя прокурора Кыштыма Константина Паутова. – И водитель, и двое его пассажиров находились в состоянии алкогольного опьянения».

Водителя пригласили в патрульный автомобиль для освидетельствования и составления административного протокола. Мужчина был не против, в отличии от своих спутников.

В ответ на попытки стражей порядка успокоить возмущенных горожан, те набросились на них с кулаками. Присоединился к приятелям и смирный до этого водитель.

В итоге один из полицейских получил телесные повреждения, квалифицированные как опасные для жизни и здоровья, второй отделался кровоподтеками и ссадинами.

Двоих дебоширов задержали на месте инцидент, а их приятель сбежал. Позже его задержали.

В настоящее время все трое находятся под подпиской о невыезде. Одному из них предъявлено обвинение в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Его дружки обвиняются в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Челябинск, Виктор Елисеев

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