В Челябинске сотрудник РЖД таскал из поездов постельное белье

В Челябинске полиция задержала сотрудника РЖД со связкой постельного белья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления РЖД на транспорте, сотрудники транспортной полиции в ходе реализации оперативно-значимой информации установили и задержали мужчину, похитившего пять комплектов постельного белья из пассажирских вагонов, стоящих на железнодорожных путях Новотехнического парка станции Челябинск-Главный.

«Проверка показала, что 50-летний мужчина на момент кражи являлся работником резерва проводников и знал, что в данном парке составы готовятся к отправке по маршруту следования. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник зашел в несколько вагонов и забрал оттуда пять упаковок с постельным бельем, предназначенным для пассажиров. Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, составил более 3 тысяч рублей. Похищенное изъято», – рассказали в ведомстве.

Дознавателями Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).

Челябинск, Виктор Елисеев

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