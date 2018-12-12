Неизвестные едва не спровоцировали взрыв газа на набережной в центре Челябинска

В Челябинске неизвестные свалили строительный мусор прямо на газопровод.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «Челябинскгоргаз», сообщение о запахе газа вдоль поймы реки Миасс в аварийно-диспетчерскую службу компании поступило накануне днем, 11 декабря.

Прибыв на место, газовики обнаружили загазованность возле запорного устройства в районе пересечения улиц Братьев Кашириных и Краснознаменной, охранная зона которого оказалась завалена строительным мусором.

После разбора завала выяснилось, что при сбросе строительного мусора и грунта неустановленными лицами было повреждено запорное устройство продувочной свечи на подземном газовом кране.

«Чтобы не приостанавливать подачу газа 14-ти предприятиям и двум жилым домам, которые попадали в зону отключения, решено было применить технологию замены запорного устройства со снижением давления. Вечером этого же дня аварийно-восстановительные работы были завершены, давление газа в сети восстановлено», – рассказал начальник Центральной аварийно-диспетчерской службы АО «Челябинскгоргаз» Сергей Ежов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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