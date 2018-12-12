Персональные данные сотрудников ЧелябГЭТ «слили» агентам НПФ

На территории ЧелябГЭТ орудуют страховые агенты, которым слили персональные данные сотрудников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работники муниципального перевозчика винят в произошедшем руководство предприятия. Об этом один из них написал в сообществе «Челябинский транспорт», попросив не называть его имени.

«Коллеги ГЭТ! Как Вы думаете, за какой процент наше руководство пускает на территорию предприятия посторонних? Откуда у них все наши данные? Мне приходит СМС с незнакомого номера, просят взять на работу паспорт и СНИЛС», – написала автор сообщения.

По словам женщины, коллеги рассказали, что это агенты одного из независимых пенсионных фондов. При этом у представителя фонда сотрудники предприятия видели папку «с Ф.И.О. и телефонами, похоже, всех сотрудников предприятия».

Между тем, закон запрещает работодателям передавать персональные данные третьим лицам, если работник не давал на это согласия. Работница же ЧелябГЭТ настаивает, что никакого согласие на это не давала.

Напомним, что в последнее время активизировались агенты НПФ, склоняющих граждан заключать договор пенсионного страхования со структурами, услуги которых они продают. При этом некоторые действуют, как мошенники. Так, в Копейске, например, они ходят по подъездам, проникая в них под предлогом опроса либо составления отчета о состоянии пенсионного страхования.

Зачастую агенты пытаются убедить южноуральцев в том, что им необходимо до конца года заключить договор пенсионного страхования с независимым пенсионным фондом, иначе их пенсионные накопления сгорят. Эта практика стала настолько распространенной, что несколько недель назад власти вынуждены были выступить с официальным заявлением. Дабы не допустить паники, южноуральцев заверили: их пенсионным накоплениям ничего не угрожает, и после Нового года они никуда не денутся.

Однако, одно дело – навязывание услуг НПФ нечистыми на руку агентами «в поле», и совсем другое – появление страховщиков на режимном объекте, каковым является «ЧелябГЭТ». И если в разрешении им действовать на территории предприятия никакого криминала нет (практика достаточно распространенная), то «слив» им персональных данных сотрудников – совсем другое дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.12.18

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