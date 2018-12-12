Чиновники Златоуста решили побаловать себя дорогой машиной за счет налогоплательщиков

Многофункциональный центр Златоуста приобрел иномарку бизнес-класса в топовой комплектации. Очередную попытку приобрести дорогостоящий автомобиль на бюджетные средства выявили эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», МФЦ приобрел иномарку за 2,5 млн рублей, причем, по данным Единой информационной системы, была выбрана закупка у единственного поставщика.

Отметим, что на официальном сайте Златоустовского городского округа опубликовано постановление, изданное еще в июне 2016 года, в котором прописаны правила приобретения товаров, работ и услуг для органов местного самоуправления и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений. В том числе, в документе указаны предельные цены на товары: стоимость легкового автомобиля не может превышать 2 миллиона рублей.

«Так как учредителем Златоустовского МФЦ является администрация Златоустовского городского округа, а источником финансирования указан городской бюджет, то, по нашему мнению, организация попадает под эти правила и, следовательно, данная закупка была проведена с нарушением закона, – заявили в ОНФ, – Кроме того, в плане выбора способа закупки указан подпункт 5.6.39 Положения, которое, в свою очередь предусматривает возможность осуществления закупки у единственного поставщика «в случае если существует срочная потребность в продукции, а проведение конкурентных процедур закупки, по причине отсутствия времени, не целесообразно, при условии, что обстоятельства, обусловленные срочностью не являются результатом медлительности со стороны заказчика и закупка не превышает 2,5 миллионов рублей. Чем именно вызвана срочная потребность в TOYOTA CAMRY топовой комплектации, нам также непонятно».

Эксперты изучили документацию и выяснили, что в ней указаны избыточные требования, удорожающие стоимость покупки. Разница между аналогичной моделью автомобиля базовой комплектации и той, что планирует закупить организация, составляет около 1 млн рублей.

Так, Златоустовское МФЦ посчитало необходимым наличие в служебном автомобиле электрорегулировки заднего ряда сидений, 4 камеры обзора по периметру автомобиля, вентиляции передних сидений и ионизатор воздуха «nano e». Также модель автомобиля Toyota Camry самой полной комплектации имеет проекционный дисплей и электропривод шторки заднего стекла. В качестве обоснования своего выбора организация ограничилась краткой формулировкой «Срочная потребность в продукции».

ОНФ направил запрос в прокуратуру Челябинской области с целью проверки законности данной закупки. А также обращает внимание главы региона на участившиеся факты нецелесообразной расточительности.

Так, чиновники Катав-Ивановска, пострадавшего от землетрясения, ликвидация последствий которого требовала значительных вложений, посчитала целесообразным потратить 5 миллионов рублей на новый автомобиль. В данный момент закупка отменена.

Среди недавних фигурантов историй о закупках предметов роскоши в обход законодательства также числится АО «Областной аптечный склад», учредителем которого является областное министерство имущества и природных ресурсов. Организация заключила договор лизинга почти на 5,5 миллионов рублей.

Помимо этого, была отменена закупка государственного учреждения «Госэкспертиза», которое пыталось приобрести автомобиль BMW X5 xDrive35i в комплектации Luxury (люкс) за 5 миллионов рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 12.12.18

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