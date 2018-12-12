«Кислый» займ: МФО оштрафовали за оскорбление в соцсетях челябинки, которая не брала в долг

Микрофинансовую организацию оштрафовали за оскорбления челябинки, которая не была ей должна.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, Октябрьский районный суд Новосибирска признал виновным ООО МФК «Лайм-займ» в административном правонарушении и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

Наказание назначено в результате рассмотрения протокола об административном правонарушении, составленном в УФССП России по Челябинской области, куда в отдел ведения государственного реестра и контроля деятельности юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, обратилась жительница Озерска.

Молодая женщина пожаловалась на размещение в соцсетях ее фотографий с оскорбительными комментариями о ведении ею беспорядочной половой жизни и ее венерической болезни. Девушка рассказала, что ее брат взял в «Зеленом лимоне» микрозайм, но не смог полностью и вовремя рассчитаться. В июне пользователь под ником «Михаил Законов» написал ей хамское сообщение о том, что эти деньги брат брал для нее, она «должна их отработать». Девушка заблокировала этого пользователя, но следом пришло следующее сообщение – под ником «Лазарь Ангелов», который в ультимативной форме потребовал возврата долга, иначе в адрес всех ее друзей в соцсети будет разослана информация о беспорядочной половой жизни и венерической болезни. Угрозы этот пользователь исполнил в тот же день.

Узнав о клевете, брат девушки в этот же день оплатил задолженность, отдав около 19 тысяч рублей, и сообщения от пользователей «Михаил Законов» и «Лазарь Ангелов» прекратились. В беседе с приставами брат девушки пояснил, что брал микрозайм, но телефона сестры не указывал и согласия на взаимодействие МФК с ней не давал.

Получение грязного клеветнического сообщения и фотографии подтвердила также опрошенная судебными приставами подруга девушки, которая получила сообщение от пользователя «Михаил Долгов». Более того, оскорбительные посты были опубликованы в открытом сообществе «Подслушано в Озерске».

Получив заявление, специалисты УФССП России по Челябинской области провели проверку, результаты которой показали, что, действительно, брат девушки брал кредит в размере 7,5 тысяч рублей, вовремя его не оплатил, сроки возврата продлевались, а затем взыскание просроченной задолженности было поручено ООО «Сибирь консалтинг групп» на основании агентского договора. Все эти действия ООО МФК «Лайм-займ» подтвердило документами, заявив о непричастности к событиям, указанным в обращении молодой озерчанки.

Но проверка IP-адреса, с которого отправлялись оскорбительные сообщения, опровергла заявления ООО МФК «Лайм-займ» о непричастности организации к грязной клевете в адрес молодой женщины. По информации провайдера, IP-адрес зарегистрирован именно за ООО МФК «Лайм-займ», и активность этого адреса была зафиксирована именно в те дни, которые указала пострадавшая.

На основании результатов проверки был составлен протокол, который рассмотрен в Октябрьском суде города Новосибирска, где зарегистрировано ООО МФК «Лайм-займ». Его представитель заявил, что организация как юридическое лицо не имеет отношения к произошедшему, поскольку все это было сделано ее отдельно взятым сотрудником. Но именно это заявление суд принял как признание вины и положил в основание заключения о виновности микрофинансовой организации.

За свои действия ООО МФК «Лайм-займ» ответит 50-тысячным штрафом. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 дней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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