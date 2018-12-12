В Магнитогорске полиция открыла огонь по наркодилерам

По Магнитогорску пронеслась полицейская погоня за наркодилерами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперативники отдела по контролю а оборотом наркотиков управления МВД России по Магнитогорску при силовой поддержке сотрудников ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области задержали двоих 18-летних безработных магнитогорцев.

В ходе задержания молодые люди на своем автомобиле попытались скрыться от сотрудников силовых структур. Чтобы остановить машину, бойцы Росгвардии пвынуждены были открыть огонь. Автомобиль остановился только после того, как пули попали в машину. Молодых людей задержали.

Полицейские установили, что магнитогорцы через тайник реализовали более 96 граммов синтетических наркотических средств на основе растительных веществ. По данному факту в следственном управлении УМВД России по Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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