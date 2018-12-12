Молодая челябинка погибла, спасая ребенка из-под колес маршрутного ПАЗа

В Челябинске ПАЗ врезался в толпу пешеходов, ждавших «зеленый».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня в 14:30 напротив ТК «Стрела», расположенного в Тракторозаводском районе областного центра. Об этом сообщают в сообществе «На дорогах Челябинска».

По словам очевидцев, челябинку с детской коляской сбил автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №91. «Девушка стояла с коляской, ждала, когда загорится разрешающий знак светофора. Повернула голову влево и увидела, как на неё летит ПАЗ. Она оттолкнула рядом стоящую с ней коляску и схватила ребенка, который с ней стоял рядом, тем самым закрыв его собой», – рассказали горожане.

Девушка скончалась на месте, не приходя в сознание. Ребёнок, которого она закрыла с собой, чудом выжил. Его забрали на «скорой». Её собственный ребёнок, находившийся в коляске, не пострадал. Его забрали сотрудники скорой медицинской помощи и полиции для выяснения личности.

«Сейчас всю округу опрашивают. Кто знает эту девушку по приметам (белая шапка и шарф, чёрная куртка по колено, коляска коричневого цвета; ребёнок одет в синий комбинезон, на вид месяцев 6-8) откликнитесь и позвоните 02, 03», – пишет челябинец.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.12.18

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