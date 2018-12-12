В Сосновском районе возможны перебои с электричеством

Энергетики предупредили южноуральцев о возможных перебоях электричества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе филиала «МРСК Урала» – «Челябэнерго», энергетики Центральных электрических сетей приступают к завершающему этапу работ по подключению реконструированных заходов от высоковольтной линии «Шагол-Харлуши» на подстанцию «Краснопольская». Для обеспечения безопасности работ необходимо временное отключение подстанции «Кременкуль».

Электроснабжение социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения Сосновского района обеспечивают резервные источники снабжения электрической энергией.

На время подготовки резервной схемы и восстановления нормальной схемы электроснабжения возможны кратковременные перерывы в электроснабжении части потребителей села Кайгородово с 20 часов до 23 часов 12 декабря.

С 23 часов 12 декабря до 8 часов 13 декабря в СНТ «Урал», СНТ «Чайка», СНТ «Тракторосад», СНТ «Курчатовец» вынужденно будет введен режим полного ограничения потребления электрической энергии.

Энергетики обращаются к потребителям с просьбой принять все необходимые меры для исключения ущерба для личного имущества и здоровья.

О времени перерывов в электроснабжении и сроках проведения ремонтных работ информацию можно получить у диспетчера Сосновского РЭС по телефону: 8(351) 44-5-14-12, а также по единому федеральному номеру 8 800 2501 220 (звонок бесплатный).

Челябинск, Виктор Елисеев

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