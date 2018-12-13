Стартанул: челябинка отправилась из маршрутки прямиком в больницу

Пассажирка челябинской маршрутки пострадала из-за халатности водителя.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, инцидент произошел вчера, 12 декабря, в 18:15 рядом с домом №46 по проспекту Ленина.

50-летний водитель «Газели», следовавшей по маршруту №42, не стал дожидаться, пока все пассажиры сядут, и резко отъехал от остановки. В итоге не успевшая занять место женщина упала прямо в салоне.

«В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля, женщина 1961 года рождения, назначено амбулаторное лечение», – рассказали в городском управлении ГИБДД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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