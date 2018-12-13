В Челябинской области поймали фальшивомонетчицу с пачкой поддельных банкнот

Южноуральские полицейские задержали девушку с поддельными банкнотами на 140 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции Саткинского района поступило заявление от заведующей кассой одного из банков о том, что при перерасчете денег, поступивших из местной аптеки, купюры достоинством 2 тысячи рублей вызвали сомнение в подлинности.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 19-летнюю местную жительницу. При личном досмотре у девушки изъяли пять банковских билетов номиналом 2 тысячи рублей с признаками подделки, а в квартире у нее нашли 26 штук самостоятельно изготовленных пятитысячных купюр. В ходе проведения дополнительных мероприятий полицейскими установлено, что девушка дважды приобрела товары для личных нужд в разных магазинах города, оплатив поддельными купюрами номиналом 2 тысячи рублей.

По данным фактам следствием ОМВД России по Саткинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). В соответствии с действующим законодательством наказание за данное противоправное деяние – лишение свободы на срок до восьми лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится комплекс необходимых следственных действий.

Отметим, что это один из первых случаев обнаружения фальшивых двухтысячных купюр: по итогам первых трех кварталов 2018 года таких фальшивок в Челябинской области не встречалось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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