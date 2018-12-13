В Челябинске пьяная школьница наехала на сотрудника ДПС

В Челябинске пьяная школьница наехала на сотрудника ГИБДД.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, в следственные органы из органов внутренних дел поступили материалы проверки по факту получения травм сотрудником ДПС. По предварительным данным, в ночь на 17 ноября 2018 года 15-летняя девушка, находившаяся за управлением легкового автомобиля, совершила наезд на сотрудника ДПС на автодороге «Меридиан» в Калининском районе Челябинска.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка, – сообщили в ведомстве. – В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников полиции, не зафиксировавшим данное происшествие в установленном законом порядке. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Помимо прочего, следователи выясняют, почему происшествие пытались скрыть.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 13.12.18

Перспектива повторения кровавого октября 1993-го: противоречия достигли критической массы. Авторская колонка Никиты Исаева. / В Челябинской области поймали фальшивомонетчицу с пачкой поддельных банкнот. / Стартанул: челябинка отправилась из маршрутки прямиком в больницу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»