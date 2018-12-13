Число жертв в ДТП с маршрутками выросло в Челябинске вдвое

В ГИБДД Челябинска заявили о катастрофическом росте жертв в ДТП с маршрутками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске вдвое выросло число погибших в ДТП с участием маршрутных такси. Об этом заявил заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД по Челябинской области Максим Куляшов.

Так, по данным Госавтоинспекции, на 1 декабря в авариях с участием маршрутных такси погибли 7 человеку, пострадали – более 230.

Большая часть серьезных ДТП приходится на областной центр – 62%. При этом меры воздействия на недисциплинированных маршрутчиков крайне ограниченны, признают правоохранители. Так, одного из перевозчиков, работающих в области, оштрафовали, в общей сложности, на 12 миллионов рублей. Но взыскать штраф не смогли, так как официально у предпринимателя никакой собственности нет.

Проблема «пиратских» перевозок стоит в Челябинской области крайне остро. По данным министерства транспорта региона, в области насчитывается 20,5 тысячи автобусов. Из них лишь 8,3 тысячи числятся за юридическими лицами. Остальные 12,2 тысячи – в собственности физлиц. К тому же, в последние годы, по признанию ГИБДД, в регионе растет число автобусов, явно не соответствующих техническим требованиях, в основном, за счет автомобилей, прибывающих из других регионов.

Контролирующие органы готовы пойти на радикальные меры. Так, в ГИБДД предлагают организовать-таки выделенные линии на ведущих магистралях города. И штрафовать всех, кто выехал на «выделенку», но не значится в списке номеров, официально работающих на этом маршруте.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.12.18

В России взлетят цены на такси: принят законопроект без гарантии неповышения тарифов. / Сотрудников ВГТРК обвинили во лжи. / Госдума поправила скандальную «мусорную реформу»: регионам разрешат использовать старые полигоны. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»