«Заплатите впрок»: регоператор повысил свои желания по «мусорному» тарифу

ООО «Центр коммунального сервиса», ставший региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, обозначил свои финансовые претензии. Об этом сообщила министра тарифного регулирования Челябинской области Татьяна Кучиц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на многократные заверения, что платеж для потребителей Челябинского кластера будет сопоставим с тарифом Магнитогорского, цифры говорят об обратном. Если для магнитогорцев тариф установлен в пределах 77 рублей на человека, с челябинцев ЦКС хочет получит 106 рублей. При том, что ранее горожан уверяли: тариф вряд ли выйдет за пределы 90 рублей.

В итоге, челябинцам предложили тариф, в полтора раза превышающий магнитогорский. При этом весьма интересно развивается история с формированием тарифа.

Так, величина платежа определяется на три года. При этом планируется, что через два-три года твердые коммунальные отходы будут направляться на полигон ТКО в Чишме. По признанию представителей ООО ЦКС, тариф формируется именно из расчета перевоза мусора в Чишму, хотя полигон там вряд ли будет построен раньше, чем в 2021 году.

То есть, не менее двух лет жители Челябинска и муниципалитетов будут платить регоператору дополнительные средства, так как до начала работы Чишминского полигона мусор будут складировать намного ближе.

Особые вопросы к утвердившему подобную «схему» минэкологии должны возникнуть, например, у жителей Копейска. Дело в том, что ТКО этого муниципалитета обрабатывает полигон «Южный», расположенный на территории Копейского городского округа. Для сравнения, расстояние от полигона до поселка Старокамышинск – порядка 10 километров (представители полигона «Южный» утверждают, что и нынешняя оплата более чем удовлетворительна). Но платить старокамышинцам придется «по среднему» – 106 рублей с человека, как в Челябинске. И менять это никто не хочет.

Впрочем, глава минтарифа Татьяна Кучиц заявила, что свои претензии регоператор обосновать пока не смог.

Челябинск, Виктор Елисеев

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