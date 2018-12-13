Ничего хорошего: рост цен на коммуналку для предприятий аукнется южноуральцам

Южноуральских промышленников предупредили о молниеносном росте цен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», субсидии в коммунальную сферу в 2019 году составят более 3 миллиардов рублей. Об этом заявила министр тарифного регулирования Челябинской области Татьяна Кучиц.

Однако, помощь рядовым южноуральцам, скорее всего, будет сопровождаться общим ростом цен. И это обусловлено федеральными тенденциями.

Так, при прогнозной инфляции 4,6%, цена на уголь должна вырасти на 4,2%, на газ – на 1,4%. А вот электроэнергия подорожает на 8%. При этом, по словам г-жи Кучиц, рост стоимости электроэнергии, скорее всего, будет, минимум, 10%. Расчеты чиновницы подтверждают это. По данным г-жи министра, цена на электроэнергию на оптовом рынке вырастет на 11%, а региональный «котловой» тариф – на 3%, и это, в целом, уже выше заявленного уровня роста (исходя из расчета долей участия каждой коммунальной услуги).

При этом, по признанию чиновников и депутатов Законодательного собрания Челябинской области, затраты на электроэнергию, как правило, составляют около 30% расходов малых и средних предприятий. Это значит, что их собственников, в очередной раз, ставят на грань выживания.

Но каким образом помочь бизнесу, в региональном минтарифа не знают. Единственное, что смогла предложить министр минтарифа Татьяна Кучиц, – это увеличить мероприятия по энергосбережению со стороны копейских перевозчиков. Правда, работать эта программа так и не начала. Следовательно, «отбивать» повысившиеся затраты на коммуналку, предпринимателям придется за счет повышения цен на свои услуги и продукцию.

Что касается непосредственного населения, южноуральцев ждет двойное повышение платы за коммунальные услуги: с 1 января – на 1,7%, с 1 июля – на 2%.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.12.18

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