У берегов Великобритании нашли один из символов американской революции

У берегов Великобритании обнаружен легендарный военный корабль «Бон Омм Ричард».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», корабль был спущен на воду в 1765 году и сначала назывался «Дюк де Дюра». Судно было построено Ост-Индской компанией для плавания по маршруту Франция – Дальний Восток и имел парусное вооружение классического фрегата. В 1779 году фрегат был передан в качестве каперского корабля под командование американского коммодора Джона Пола Джонса (будущего контр-адмирала Императорского российского флота) и переименован в «Бон Омм Ричард». Под командованием отчаяния корсара корабль сначала сопровождал французские военные конвои, а затем участвовал в крейсерских операциях против британских коммерческих судов в Бискайском заливе.

23 сентября 1779 года «Бон Омм Ричард» у мыса Фламбург-Хэд (Восточный Йоркшир) нарвался на один из конвоев британского Королевского флота. Позднее эту битву назовут одним из самых известных морских сражений времён войны за независимость США. В завязавшемся ожесточенном бою судно сыграло решающую роль и принесло США победу, но само получило настолько тяжелые повреждения, что команде пришлось покинуть фрегат. Через два дня «Бон Омм Ричард» затонул.

На протяжении многих лет многочисленные американские поисковые команды искали корабль, названный одним из символов американской революции. По оценкам издания Yorkshire Post, на поиски «Бон Омм Ричард» потратили примерно 200 миллионов долларов. Однако ни одна из экспедиций не завершилась успехом.

Но оказалось, что останки корабля практически у берега. «Можно в буквальном смысле пойти на пляж, посмотреть в воду и увидеть, что они действительно там. Или же можно пойти на скалы, посмотреть вниз и рассмотреть очертания корабля», – цитирует Yorkshire Post археолога Брюс Блэкберн.

Отметим, что, согласно закону, принятому в США в 2004 году, «Бон Омм Ричард», как и другие затонувшие американские военные корабли, считаются собственностью Соединенных Штатов и поднимать останки можно только с разрешения ВМС США.

Москва, Игорь Юров

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