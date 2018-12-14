С челябинца, избившего школьника, требуют 100 тысяч рублей

Челябинцу, избившему 11-летнего школьника, предъявили иск на возмещение морального вреда.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел днем 20 сентября в одной из школ Металлургического района Челябинска. Мужчина ворвался в образовательное учреждение, напал на 11-летнего школьника, несколько раз ударил в живот и пригрозил убить ребенка. Как выяснилось позднее, у ребенка накануне была ссора с сыном напавшего на него челябинца.

После этого СКР возбудил уголовное дело. Челябинцу предъявили обвинение в угрозе убийством. Однако, на этом злоключения несдержанного папаши не закончились.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в среду, 12 декабря, в общероссийский день приема граждан, к прокурору области обратились родители пострадавшего мальчика. Они настаивают, что ребенку причинен моральный вред в связи с полученными травмами и нахождением на лечении.

«По результатам проверки по поручению прокурора области в Металлургический районный суд предъявлено заявление о взыскании с гражданина компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Рассмотрение искового заявления и уголовного дела, ранее направленного в суд по факту причинения телесных повреждений мальчику, находится на контроле в прокуратуре области», – рассказали в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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