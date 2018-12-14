В Челябинской области детдом и школа заплатят 5 тысяч рублей за драку школьников

Центр помощи детям-сиротам и школа возместят моральный вред школьнику, избитому воспитанником детского дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Коркино в интересах ученика 8 класса одной из школ города обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в связи с причинением подростку побоев другим учащимся на перемене.

Основанием для этого стало обращение законного представителя ребенка, который предоставил медицинские документы и заключение о наличии кровоподтеков головы у своего сына, а также результаты проверки, проведенной отделом по делам несовершеннолетних ОМВД России по Коркинскому району Челябинской области.

Так как избивший ребенка школьник является воспитанником МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Радуга», прокурор предъявил требование о возмещении морального вреда именно этому учреждению, так как оно является законным представителем воспитанника, а также к общеобразовательной школе, в которой учились дети, и где произошел инцидент.

Решением Коркинского городского суда требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены. В пользу пострадавшего ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

Законность и обоснованность требований прокурора подтверждены апелляционной инстанцией Челябинского областного суда, решение вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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