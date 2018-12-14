Умирала на глазах детей: магнитогорец, сбросивший собаку с десятого этажа, предстанет перед судом

Уголовное дело жителя Магнитогорска, выбросившего собаку жены с 10-го этажа, передано в суд.

Как сообщили РИА «Новый День в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя города, обвиняемого в жестоком обращении с животным из хулиганских побуждений, повлекшеем его гибель, совершенном в присутствии малолетнего.

По версии следствия, 12 августа этого года магнитогорец, будучи пьян, поссорился с женой. В какой-то момент он схватил собаку супруги породы русский кокер спаниель и вышвырнул в окно 10-го этажа. При этом он прекрасно понимал, что собака погибнет. В итоге животное умерло на глазах гулявших во дворе детей.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу. Санкция указанной статьи предусматривает наказание от 3 до 5 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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