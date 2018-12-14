Начальник управления ПФР, продавшая банку данные магнитогорцев, предстанет перед судом

Уголовное дело в отношении бывшего начальника УПФР в Магнитогорске, обвиняемой в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, передано в суд.

Как сообщили РИА «Новый День в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летней местной жительницы. Она обвиняется в получении взятки в значительном размере за незаконные действия, а также злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, когда женщина была начальником управления Пенсионного фонда России в Магнитогорске, то с января 2016 по июнь 2018 года она регулярно освобождала от работы уборщицу служебных помещений, чтобы та присматривала за ее внуком. При этом оплату за нестандартную работу уборщица получала из бюджетных средств -в виде премии.

Кроме того, в 2017 году она передала сотруднику коммерческого банка ведомственные документы, содержащие персональные данные граждан, которые незаконно использовались в служебной деятельности банка. За это чиновница получила 61,4 тысячи рублей: банк перечислил эту сумму на банковский счет дочери.

В качестве меры пресечения в отношении обвиняемой судом избран домашний арест.

В ходе предварительного следствия обвиняемая свою вину в инкриминируемых преступлениях признала полностью, заявила ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которое удовлетворено прокурором.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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