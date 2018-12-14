История Чебаркульской елки может перерасти в уголовное дело

Прокуратура направила материалы проверки по факту вырубки елки в Чебаркуле в полицию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, региональное надзорное ведомство провело проверку по факту вырубки дерева в городе-курорте.

«По поручению прокурора Челябинской области Виталия Лопина материалы по факту вырубки многолетней ели в центре Чебаркуля в целях временной установки на городской площади в преддверии празднования Нового года, о чем сообщалось в СМИ, направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц», – уточнили в надзорном ведомстве.

Напомним, скандал вокруг главной новогодней елки Чебаркуля разгорелся в минувшие выходные, когда жители города-курорта рассказали, как много лет росшая в центре Чебаркуля ель на перекрестке улиц Ленина и Крупской сначала исчезла на несколько часов, а потом, к удивлению горожан, была установлена в главном ледовом городке.

Подобное поведение чиновников возмутило южноуральцев. Однако в мэрии Чебаркуля сначала восприняли произошедшее как легкое недоразумение. Один из чиновников заявил, что рабочие просто немного ошиблись с адресом – и только. Тем более, что дерево все равно пришлось бы срубить, отметил он: якобы, ель росла над коммуникациями.

После скандала в прессе отношение к инциденту поменялось. Сегодня стало известно, что после «новогоднего переполоха» в отставку подал начальник городского управления ЖКХ Андрей Морозов. Теперь по факту произошедшего может быть возбуждено уголовное дело. Что не удивительно: на строительство ледового городка и установку новогодней елки из городского бюджета выделили 800 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.12.18

Пересоленые огурцы: экспертиза «Росконтроля» забраковала популярный продукт. / Закрыто: Россия рискует оказаться под «железным занавесом». / Начальник управления ПФР, продавшая банку данные магнитогорцев, предстанет перед судом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»