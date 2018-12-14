ФАС возбудила дело в отношении ООО «Бургер Рус»

Челябинск, Декабрь 14 (Новый День, Павел Зварзин) – Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Бургер Рус».

Как уже сообщал «Новый День», челябинец пожаловался на рекламу, пришедшую ему в конце ноября этого года по электронной почте.

«По мнению заявителя, реклама сети заведений быстрого питания содержит ненормативную лексику», – уточнили в УФАС. Специалисты ведомства пришли к предварительному выводу, что в рекламе используется выражение, имеющее очевидное сходство с нецензурным словом.

Эффект присутствия в рекламе ненормативной лексики усиливается отсутствием информации о порядке проведения акции (предоставления скидки) на определенный напиток в форме начисления баллов, озаглавленных продавцов путем использования буквы «Е». Употребление в рекламе указанной буквы алфавита в совокупности со словом «баллы» в дательном падеже усиливает восприятие данного выражения и может создавать у потребителей ассоциации со словосочетанием, относящимся к обсценной лексике.

Согласно ч.6 ст.5 Закона в рекламе не допускается использование бранных слов и непристойных выражений.

Челябинским УФАС России возбуждено дело в отношении ООО «Бургер Рус», осуществляющего предпринимательскую деятельность под коммерческим обозначением «BURGER KING».

Заседание Комиссии назначено на 24 января.

«Согласно ч.1 ст. 14.3 КоАП РФ нарушение рекламодателем законодательства о рекламе…влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб», – уточнили в ведомстве.