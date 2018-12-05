Двусмысленная реклама может обойтись сети фастфуда в полмиллиона рублей

Житель Челябинска пожаловался антимонопольщикам на мат в рекламе сети точек быстрого питания.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, челябинец пожаловался на рекламу, пришедшую ему в конце ноября этого года по электронной почте.
«По мнению заявителя, реклама сети заведений быстрого питания содержит ненормативную лексику», – уточнили в ведомстве.
Скан предоставлен пресс-службой Челябинского УФАС России
Сейчас Челябинское УФАС России изучает рекламу на наличие признаков нарушения рекламного законодательства, а также устанавливает ее рекламодателя.
Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП РФ нарушение рекламодателем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 100 тысяч до полумиллиона рублей.
Решение о возбуждении дела либо об отказе в его возбуждении будет принято в течение месяца.
Челябинск, Виктор Елисеев
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