На Южном Урале начальник отделения за четыре месяца обнесла «Почту России» на 130 тысяч рублей

В Челябинской области бывший начальник почтового отделения осуждена за хищение денежных средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Кизильский районный суд признал жительницу района виновной в присвоении и растрате, совершенных с использованием служебного положения.

В суде установлено, что, занимая должность начальника отделения почтовой связи «Сыртинский», в период с мая по август нынешнего года женщина похитила вверенные ей товарно-материальные ценности и деньги на общую сумму около 130 тысяч рублей.

Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск о взыскании в пользу ФГУП «Почта России» оставшейся суммы невозмещенного обвиняемой ущерба в размере около 80 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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