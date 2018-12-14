Беспросветно: режим «черного неба» продлили в Челябинске еще на три дня

Режим НМУ в Челябинске продлен до вечера понедельника.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, с 1 по 15 декабря на Южном Урале в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

При этом НМУ второй степени опасности будет действовать в областном центре продлится до 19 часов 15 декабря. Отметим, что в целом вторая степень продолжается в Челябинске с 6 декабря. Вечером субботы степень опасности снизится до первой. На этом уровне, по прогнозам синоптиков, режим «черного неба» сохранится до 19 часов понедельника, 17 декабря.

Предупреждение о режиме НМУ 1-й степени опасности действует и для ряда отдельных предприятий региона, так же до 19 часов 17 декабря.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.12.18

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