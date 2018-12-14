В России утверждены новые правила проведения ЕГЭ и ИГА

В России утверждены новые правила проведения государственной итоговой аттестации: соответствующие изменения зарегистрированы в Минюсте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главные изменения коснуться ЕГЭ по математике. Выпускникам 2019 года не разрешат сдавать сразу экзамен и базового, и профильного уровня, как это было раньше. Теперь придется выбирать что-то одно, так как считается, что для выбравших профильный уровень, базовый слишком легок, а тот, кто решил сдавать только «базу», «профиль» по определению не потянет.

Однако выпускник, получивший неудовлетворительный результат на ЕГЭ профильного уровня, сможет пересдать экзамен по «базе» в резервные сроки. А вот выпускники прошлых лет, уже получившие аттестат, сдавать математику базового уровня не смогут.

В 2018 году и «базу», и «профиль» одновременно сдавали около 300 тысяч выпускников, или каждый второй.

Нововведения коснулись и ЕГЭ по иностранному языку: теперь можно сдавать не только английский, французский, немецкий и испанский, но и китайский.

ЕГЭ по информатике разрешили сдавать на компьютере. До сих пор экзамен проводился только с использованием бумажных бланков, хотя значительная часть заданий приходится на программирование. Компьютерная форма сдачи экзамена позволяет автоматизировать проверку ответов и тестировать написанные участниками экзамена программы.

Выпускники школ Республики Крым и Севастополя с 2019 года будут сдавать ЕГЭ в обязательном порядке.

Главное нововведение для 9 классов – итоговое собеседование по русскому языку, которое станет допуском ко всем остальным экзаменам. Проводиться оно будет во вторую среду февраля и оцениваться как «зачет»/«незачет». Те, кто собеседование «провалит», смогут пройти его повторно во вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая.

Собеседование будет состоять из четырех испытаний. Первое – чтение вслух: тексты подбираются так, чтобы выявить владение орфоэпическими нормами, ударениями и интонационными выделениями. Второе задание – пересказ с обязательным использованием цитаты, касающейся содержания текста. Третье задание – монолог: это может быть описание, рассуждение или повествование. Четвертое задание – диалог, в котором ученик должен продемонстрировать умение поддерживать беседу, отвечать на поставленный вопрос, формулировать понятные тезисы, доносить до собеседника коммуникативную задачу.

Согласно новым порядкам, теперь четко разделены сроки проведения ГИА – досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский) периоды. В каждом из периодов есть резервные сроки. При подаче заявления участник экзамена также должен обязательно указать сроки участия. Подавать заявление на пересдачу экзаменов в сентябре придется за две недели до их начала.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 14.12.18

«Железный занавес» уже близко: Рунет готовят к автономной работе. / Беспросветно: режим «черного неба» продлили в Челябинске еще на три дня. / Год упущенных возможностей и ожидание худшего: экономика России погрузилась в кризис. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»