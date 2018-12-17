Жительница Челябинска истязала своего ребенка

Жительница Челябинска и ее сожители получили срок за избиение ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в суде установлено, что пара с июня 2016 по декабрь 2017 года систематически издевалась на малолетней дочерью женщины (девочка родилась в 2008 году).

Мужчина неоднократно бил ее по голове, оскорблял, с силой наносил удары скрученной в трубку тетрадкой по лицу, с силой хватал за руки и толкал. Сама мать била ребенка ремнем с металлической пряжкой, металлическим поводком, оскорбляя ее при этом. Кроме того, девочку избивали резиновой хлопушкой для ковров.

Суд пришел к выводу, что мать ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию дочери, жестоко обращалась с ребенком, не осуществляла должный уход, контроль за состоянием здоровья девочки, допуская пренебрежительное, жестокое, грубое и унижающее человеческое достоинство обращение по отношению к своему ребенку со стороны постореннего лица.

Мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, женщине в виде 3,5 лет лишения свободы условно. Ребенок изъят из семьи, рассматривается дело о лишении женщины родительских прав.

Челябинск, Павел Зварзин

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