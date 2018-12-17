Падение школьника с турника может стоить саткинской школе полмиллиона рублей

Южноуральской школе вчинили иск на полмиллиона рублей за сломанный позвоночник школьника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, городское надзорное ведомство Сатки по обращению родителей 12-летнего школьника провело проверку исполнения законодательства об образовании в части соблюдения прав на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних во время пребывания в муниципальном общеобразовательном учреждении.

Установлено, что в сентябре 2018 года на уроке физкультуры 12-летний мальчик при выполнении подтягиваний на турнике упал на спину, получив компрессионный неосложненный перелом тел позвонков, который квалифицирован как тяжкий вред здоровью.

«Допущенные нарушения требований законодательства об образовании стали возможными ввиду ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей директором общеобразовательной школы, отсутствия надлежащего контроля за деятельностью подчиненных работников, ходом образовательного процесса и повлекли нарушения прав несовершеннолетнего на охрану жизни, здоровья, гарантированного действующим законодательством», – заявили в прокуратуре.

По результатам проверки в отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, прокурор направил в суд исковое заявление о компенсации школьнику морального вреда на сумму 500 тысяч рублей.

Рассмотрение актов прокурорского находится на контроле прокуратуры города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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