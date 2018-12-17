В Челябинске пройдет публичное обсуждение тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов

Челябинцам предложили обсудить тариф на обращение ТКО в ходе публичных слушаний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», публичные слушания по проекту тарифа на обращение твердых коммунальных отходов на территории Челябинского кластера пройдут завтра, 18 декабря, в министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

Напомним, с января 2019 года в в Челябинской области должна полностью начать действовать территориальная схема обращения с отходами, согласно которой регион разделен на несколько кластеров, в каждом из которых действует региональный оператор. В большинстве территорий, включая Челябинский кластер, это ООО «Центр коммунального сервиса».

Для Челябинска и других муниципалитетов, входящих в кластер, ЦКС предлагает установить тариф 106 рублей на человека. А, например,в Магнитогорском кластере на следующий год утвержден тариф в 77 рублей. При этом ранее регоператор заверял, что для челябинцев тариф хотя и будет выше, но окажется сопоставим с магнитогорским.

Категорически против такого роста выступают эксперты общественной палаты Челябинска и регионального отделения ОНФ. Они настаивают, что принятая минэкологии территориальная схема не выдерживает никакой критики и приведет лишь к росту платежей, при этом эффективной системы обращения с ТКО на Южном Урале выстроить не удастся, так как логистическая составляющая работы регоператора просчитана неверно.

Вызывает вопросы и аргументация ЦКС при расчете тарифа. Так, в одном из своих интервью директор регоператора Алексей Бубнов заявил, что они разрабатывается на три года из расчета, что в качестве полигона по захоронению ТКО будет рассматриваться полигон ТКО в Чишме. Однако, в настоящее время работа по проектированию объекта только начата, и вряд ли он будет построен раньше 2020 года, а пока мусор власти намерены вывозить на полигон ТКО в Полетаево, что существенно ближе Чишмы.

Таким образом, затраты на логистику в тарифе серьезно завышены, а они составляют порядка 55% стоимости услуги. Получается, что южноуральцам предлагается в течение двух лет отдавать деньги перевозчику просто так. Но уже через год подобный подход может грозить неприятностями уже регоператору. Ведь, увидев реальные затраты на перевозку, минтариф может скорректировать тариф, исходя из действительной логистики. И тогда уже при переходе к работе с Чишменским полигоном ЦКС придется с трудом доказывать обоснованность нового тарифа.

Интересно заметить, что на фоне достаточно спорного размера тарифа (на прошлой неделе глава минтарифа Татьяна Кучиц признала, что обоснованность его регоператор в полной мере пока не доказал), в минувшие выходные произошел странный вброс в СМИ: принадлежащее мэрии Челябинска издание «Вечерний Челябинск» сообщило, что тариф может вырасти до 148 рублей с человека. При этом в качестве своего источника издание представило директора МУП «Горэкоцентр» Владимира Здунова. По словам топ-менеджера, если тариф окажется ниже этой планки, городу грозит еще один мусорный коллапс. Правда, руководимое им предприятие к обращению с ТКО отношения не имеет: несколько месяцев назад у него отозвали соответствующую лицензию.

Публичные слушания пройдут завтра, 18 декабря, в министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области (ул. Сони Кривой, 75). Начало в 16:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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