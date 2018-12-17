Из челябинской школы эвакуировали больше тысячи человек

Из-за пожара учеников и педагогов челябинской школы вывели на улицу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня на центральный пункт пожарной связи прошёл сигнал о сработке автоматической пожарной сигнализации в школе №19, расположенной на улице Мамина областного центра. Одновременно с сигналом поступил и телефонный звонок из школы: в раздевалке на первом этаже горят вещи.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова через шесть минут. К этому моменту из школы самостоятельно эвакуировались на спортивную площадку 1005 детей и 79 человек из числа администрации и преподавательского состава.

В здании наблюдалось сильное задымление. Очаг пожара составил четыре квадратных метра, горела верхняя одежда в гардеробе, на первом этаже. В настоящее время возгорание ликвидировано, идет проветривание помещений. Что послужило причиной пожара, предстоит установить сотрудникам отделения дознания.

Происшествие успешно ликвидировано. Родители школьников оповещены, занятия на сегодняшний день отменены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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