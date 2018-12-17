Режим «черного неба» продлится на Южном Урале до полудня вторника

Режим НМУ в Челябинской области продлен еще на 17 часов.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, с 1 по 18 декабря на Южном Урале в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с этим в областном центре до 12 часов 18 декабря сохраняется режим НМУ первой степени опасности.

Предупреждение о режиме НМУ 1-й степени опасности действует и для ряда отдельных предприятий региона, так же до 12 часов 18 декабря.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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