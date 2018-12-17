«Заметают следы»: на северо-западе Челябинска уничтожают здоровый лес (ВИДЕО)

На северо-западе Челябинска под видом санитарных рубок уничтожают лес. Об этом горожане заявляют в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новые вырубки в лесопарке на улице Захаренко горожане зафиксировали в конце минувшей недели. Обнаружив несколько десятков спиленных берез и сосен, жители района устроили стихийный митинг. На место приехали активисты общественного движения «Большой Челябинск».

«Наряду с откровенно больными и старыми деревьями, которые необходимо вырубать, но которых в роще на Захаренко не так уж много, пилят и практически здоровые, которые совершенно спокойно могли бы расти и радовать глаз еще лет десять. Попутно выпиливают совершенно нормальные деревья, – рассказал лидер движения Юрий Черкассов. – Причем, спил идет какими-то кусками. Не может такого быть, чтобы в одном месте вдруг оказались больными все деревья. Очень похоже на то, что готовят площадки под какие-то ларьки, киоски, торговые павильоны («скамеечки поставят», как объяснил нам вырубщик, – знаем мы эти скамеечки). Я иду на прием в управление экологии по нашему городу, и буду требовать остановки вырубки».

Руководитель бригады лесорубов пообещал общественникам, что в выходные работы заморозят. И действительно, в субботу и воскресенье в лесу ничего не происходило, а сегодня вновь зазвучали бензопилы.

«Спиленные деревья были здоровы, – заявляют горожане – Поэтому они торопятся следы замести».

«Тропу плиточкой выложили, лампочки воткнули... Не просто же так, в аккурат до улицы Молдавской. Теперь срочно нужно втыкать бабло приносящие сооружения, в которые и будет упираться освещённая тропиночка…», – комментируют обитатели северо-запада.

«В результате осмотра деревьев, подготовленных к вырубке в роще на Захаренко, представителями нашей организации, было установлено, что лишь десять процентов деревьев, приготовленных к вырубке, могут быть признаны старыми и подлежат немедленному удалению», – подтвердили заявления челябинцев активисты «Большого Челябинска».

Заявление с требованием остановить вырубку здоровых деревьев передано сегодня в мэрию.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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