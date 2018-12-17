В Челябинской области ввели карантин из-за опасной инфекции

На Южном Урале зафиксировали два случая орнитоза птиц.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, ограничительные мероприятия по орнитозу птиц установлены в Еманжелинске и Челябинске.

Виновниками возникновения инфекции стали попугайчики в Челябинске и голубь в Еманжелинске. Диагноз установлен по результатам лабораторных исследований, проведенных ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория».

По условиям ограничительных мероприятий в неблагополучных пунктах с 10 декабря в Еманжелинске (дом в переулке Калинина) и с 13 декабря в Челябинске (зоомагазин по улице Воровского) введен запрет на вывод (продажу) и ввод (ввоз) птиц. Ограничения будут действовать в течение 30-дневного срока после последнего случая выявления больной или подозрительной по заболеванию птицы и проведения заключительных ветеринарно-санитарных мероприятий.

В течение этого срока все птицы, находящиеся в контакте с больными и подозрительными по заболеванию, будут лечиться антибиотиками. Также будет проведена тщательная очистка и дезинфекция мест и помещений содержания птиц, предметов ухода за ними.

Напомним, что орнитоз – опасное инфекционное заболевание, которым болеют не только птицы, но и люди. А вот разносчиками вируса являются больные птицы. Это зоонозное инфекционное заболевание, которое сопровождается интоксикацией организма, поражением легких и может протекать длительное время с обострениями. Возбудителем орнитоза у людей является вирус, который относится к хламидиям. Он долго сохраняется при низких температурах, способен существовать в высушенном состоянии.

Вирусом вначале заражаются птицы, которые распространяют орнитоз среди людей. Чаще всего заболеванием страдают домашние и комнатные животные, голуби, попугаи и дикие водоплавающие, у которых орнитоз протекает без какой-либо симптоматики, но при наступлении момента, когда ухудшаются условия их жизни (недостаток корма, несоблюдение температурного режима в помещении), болезнь приводит к ярко выраженным последствиям. Орнитоз у людей развивается при контакте с птицами. Переносчиком заболевания могут быть как дикие птицы, например голуби, так и домашние: куры, утки, попугаи, канарейки и другие.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.12.18

«Подстрекал и дезорганизовывал»: Василию Московцу предъявили обвинение и избрали меру пресечения. / Выше гор могут быть только... базовые станции: блогеры оценили 4G-интернет на высоте. / Режим «черного неба» продлится на Южном Урале до полудня вторника. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»