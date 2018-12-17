Магнитогорца едва не упекли в психушку из-за мнительности психиатра

Педагог из Магнитогорска обвинил медиков в незаконном помещении в психдиспансер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 21 декабря суд начнет рассмотрение искового заявления педагога-психолога из Магнитогорска, требующего привлечь к ответственности медиков станции скорой помощи, областного психоневрологического диспансера №5 и одного из частных медицинских центров. Мужчина настаивает, что его насильно поместили в психоневрологический диспансер, не имея на то никаких оснований.

По словам педагога, инцидент произошел в середине ноября в одном из частных медицинских центров, где он проходил медкомиссию. Однако, по неизвестным ему причинам, вызвал подозрения принимавшего его психиатра-нарколога. «Я подал ей свою медицинскую карту, она открыла ее, посмотрела на меня, основываясь на каких-то, известных только ей обстоятельствах, дополнительно сообщив мне, что ей знакомо мое лицо, приняла решение отправить меня на комиссию в психоневрологический диспансер», – рассказывает магнитогорец. Вся эта сцена есть на видеозаписи, которую вел в кабинете врача пришедший на медкомиссию южноуралец.

Из его дальнейшего рассказа следует, что мужчина не стал противиться направлению психиатра. На следующий день он прибыл в психоневрологический диспансер, где прошел предложенный тест и получил справку о том, что он может выполнять определенную работу.

Придя через день в медицинский центр магнитогорец, вновь начал видеозапись своего посещения. «С указанной справкой я явился в медцентр, зашел в кабинет к врачу психиатру-наркологу и задал вопрос: «Что будем делать?», – рассказал он.

По какой-то причине это заставило медика нервничать. Она «побежала к регистратуре, стала нервничать и плакать, требовать от медрегистратора вызвать охрану». При этом внятно объяснить, почему она не хочет отдавать магнитогорцу направление на работу. Вместо этого она вызвала специализированную бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие на «скорой» врачи и два санитара, по рассказу южноуральца, не обратили на него ни малейшего внимания. Вместо этого медик прошел к психиатру-наркологу и вышел от нее уже с выписанной ею бумагой – сфабрикованной и содержащей, по его словам, ложные сведения о его поведении.

После этого они набросились на педагога, пытаясь отобрать видеокамеру. Мужчину быстро скрутили, перепугав его мать – пожилая женщина пришла в медцентр вместе с ним. Попутно санитары сломали магниготорчанке оправу от очков и поцарапали ей лицо.

В итоге южноуральца насильно доставили в психоневрологический диспансер. Здесь мужчину вновь обыскали, пытаясь найти устройство с видеозаписями, однако все их попытки изъять видео потерпели фиаско.

Лишь на вторые сутки врачебная комиссия освободила мужчину из психдиспансера. «После освобождения мне стало известно, что в отношении меня должностными лицами указанного учреждения был сфабрикован диагноз для того, чтобы хоть каким-то образом оправдать действия медиков», – рассказал магнитогорец.

Теперь мужчина пытается через суд признать действия медиков незаконными. Первое заседание по иску запланировано на 21 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.12.18

16-летнюю девушку задержали с крупной партией наркотиков. / В Челябинской области ввели карантин из-за опасной инфекции. / «Подстрекал и дезорганизовывал»: Василию Московцу предъявили обвинение и избрали меру пресечения. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»