В Челябинске потребовали приостановить работу литейного цеха

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал принять меры по приостановке деятельности литейного цеха на северо-западе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Борис Дубровский на аппаратном совещании поставил задачу своему заместителю Сергею Сушкову и министерству экологии принять исчерпывающие меры по закрытию литейного цеха, расположенного на территории предприятия ОАО «Челябвтормет», арендаторы которого систематически нарушают экологическое законодательство.

За последние несколько лет общественниками зафиксированы постоянные обращения жителей Калининского и Курчатовского районов Челябинска по поводу вредных выбросов, в том числе в период неблагоприятных метеоусловий.

«Время полумер и уговоров прошло! У нас есть достоверные данные по литейному цеху завода Челябвтормет, где плавят, что хотят, нарушая все выданные лицензии и законодательство. Отравляют атмосферу в самых густонаселенных районах Челябинска. Я не скрываю, что меры будут самые жёсткие. И так будет в каждом случае, где нарушается закон, где нарушаются права людей. Никто не будет делить загрязнителей на больших, средних и малых, подход един: нарушил – убирай источник загрязнения. Не выполнил предписание – представление, суд и табличка «ЗАКРЫТО». У нас для этого есть механизмы, и мы их полностью задействуем», – подчеркнул Борис Дубровский.

С просьбой оказать содействие в решение проблемы с деятельностью литейного цеха на ОАО «Челябвтормет» к главе региона обратились экологические общественники на встрече, которая прошла в минувшие выходные, где обсуждались меры по усилению общественного контроля над выбросами в атмосферу. За последние несколько лет экоактивистами зафиксированы постоянные обращения жителей Калининского и Курчатовского районов Челябинска по поводу выбросов литейного цеха ОАО «Челябвтормет». В основном, жалобы поступают с Комсомольского проспекта, улиц Куйбышева, Автодорожная, Чайковского, Северо-Крымская.

По информации министерства экологии Челябинской области, представители ведомства совместно с региональным управлением Росприроднадзора неоднократно проверяли данное предприятие и фиксировали превышения по диоксиду азота и другим компонентам. Главным источником загрязнений является литейный цех с двумя электродуговыми печами, на которых происходит переплавка цветных металлов, что запрещено и не учтено в сводных расчетах предприятия. Основная деятельность данного цеха – это предоставление печей в аренду юридическим лицам, которые переплавляют никеле-содержащие, вольфрам-содержащие, медно-содержащие, молибден-содержащие отходы промышленных предприятий и аккумуляторы. По виду деятельности им разрешена переработка черных металлов, но по факту юридические лица плавят и цветные металлы, нарушая утвержденную санитарно-защитную зону, что фактически ощущают жители северо-запада Челябинска.

Арендаторы и руководство предприятия систематически игнорируют требования природоохранных структур по соблюдению мероприятий в период неблагоприятных метеоусловий, в частности не снижает свою производительность. Также предприятие не предоставило данные в сводный том расчётов по Челябинской области.

В ноябре 2018 года управлением Росприроднадзора по Челябинской области приостановлено действие разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух литейного цеха ОАО «Челябвтормет». На предприятии выявлены неучтенные источники выбросов загрязняющих веществ, установлено нарушение условий разрешения на выбросы. Но 7 декабря 2018 года экологическими активистами было обнаружено, что предприятие осуществляло свою деятельность несмотря на отозванное разрешение. На данный момент Росприроднадзором по Челябинской области и природоохранной прокуратурой решается вопрос о передаче материалов в суд о приостановлении деятельности данного предприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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