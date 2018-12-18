В Челябинске маршрутчик потерял сознание за рулем: мужчина умер по пути в больницу

Водителю маршрутки стало плохо во время движения по челябинским улицам.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, ЧП произошло в 18:00 часов понедельника, 17 декабря, напротив дома №100 по проспекту Победы.

Водитель микроавтобуса «Пежо», следовавший по маршруту №86, выехал на полосу встречного движения и врезался в припаркованные автомобили «Тойота Корола» и «Тойота». После столкновения один из японских автомобилей продвинулся назад, наехав на машину «Киа». Ту, в свою очередь, отбросило на стоявший за ней УАЗ.

Водитель маршрутки – мужчина 1976 года рождения, скончался при транспортировке в больницу. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, проводится проверка.

По словам очевидцев, мужчине внезапно стало плохо, и он потерял сознание. Горожане не исключают, что у маршрутчика произошел сердечный приступ. Больше в аварии никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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