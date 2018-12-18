Обещала молочные реки: в Челябинске осудили аферистку, выкачавшую из клиентов 8 миллионов рублей

Жительница Челябинска осуждена за хищение денежных средств в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Калининский районный суд Челябинска признал 59-летнюю горожанку виновной в мошенничестве в особо крупном размере, а также отмывании денежных средств.

В суде установлено, что в 2010-2016 годах женщина, уже отбывшая в колонии наказание за мошенничество, предлагала горожанам вложиться в развитие молочного производства. При этом, на самом деле, никакого бизнеса она не вела, а взятые на себя обязательств исполнять не собиралась.

В итоге она получила более 7 миллионов рублей от восьмерых челябинцев. Этими деньгами она распорядилась по собственному усмотрению. При этом, чтобы легализовать похищенные деньги, аферистка заключила с другим человеком договор займа.

Суд приговорил ее к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 80 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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