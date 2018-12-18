Полиция: руководство МУП «Горэкоцентр» похитило из бюджета Челябинска 60 миллионов рублей

В полиции рассказали, какое обвинение будет предъявлено экс-руководителю челябинского МУПа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следственная часть Главного следственного управления регионального полицейского главка закончила расследование уголовного дело в отношении ряда руководителей МУР «Горэкоцентр».

«Из материалов уголовного дела следует, что один из руководителей организации, используя свое служебное положение, привлек две подрядные коммерческие структуры, с руководителями которых по предварительному сговору заключал договоры по уборке и транспортировке бытовых отходов по завышенным ценам. Ущерб, нанесенный администрации города Челябинска от противоправных действий группы лиц, составил более 60 миллионов рублей», – сообщили в пресс-службе ведомства. По всей видимости, речь идет об экс-руководителе предприятия Игоре Галичине, брате бывшего министра экологии региона Александра Галичина, контролировавшего до недавнего времени сферу «мусорных» перевозок.

Виновным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Санкцией данной части статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

На период следственных действий обвиняемым избиралась мера пресечения судом в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время обвинительное заключение направлено в прокуратуру для утверждения с последующей передачей материалов уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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