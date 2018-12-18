В Магнитогорске будут судить аферистку, торговавшую липовыми разрешениями на выбросы

Жительница Челябинской области «заработала» больше миллиона рублей на торговле липовыми разрешениями на выбросы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следователь отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Орджоникидзевский» СУ УМВД России по Магнитогорску, закончил расследование уголовного дела по фактам мошенничества.

С марта 2014 года по август 2017 года жительница Магнитогорска, 1980 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекавшаяся, под предлогом оказания услуг в сфере предпринимательской деятельности совершала хищения денежных средств. К ней обращались предприниматели города для заключения договора о предоставлении услуг по согласованию и утверждению проекта нормативов предельно – допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и получения разрешения. Мошенница предоставляла предпринимателям подложные разрешительные документы и получала денежные вознаграждения. Причиненный ущерб составил более одного миллиона рублей.

В ходе следствия установлена причастность женщины к совершению 24 эпизодов преступной деятельности, ей предъявлено обвинение по части 5 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Санкция статьи максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

На период следственных действий избиралась мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Обвинительное заключение утверждено прокурором Орджоникидзевского района Магнитогорска. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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