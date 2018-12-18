Челябинским маршрутчикам перенесли конечные остановки

Челябинские маршрутки заводят на оборудованные разворотные площадки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу для нескольких коммерческих маршрутов перенесены конечные остановочные пункты.

По данным управления транспорта Челябинска, со вчерашнего дня маршруты №17, №48, №54 следуют от предыдущей конечной «Улица Скульптора Головницкого» на пересечение улиц Бейвеля и Профессора Благих. Здесь на оборудованной разворотной площадке для водителей маршруток установлены точка общественного питания и санузел.

В ближайшее время на эту же площадку планируется перенести конечные остановки маршрутов №12, №17, №48, №54, №68 и №96.

Челябинск, Виктор Елисеев

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