«Дерево угрожало!» На Урале елку для городской площади спилили в детском саду

В Южноуральске разгорается скандал вокруг главной городской елки: как оказалось, колючую красавицу, установленную на городской площади, спилили не в лесу, а в одном из детских садов.

«Спилили огромную ель, которая росла во дворе детского сада «Ёлочка» (МБДОУ № 16). И установили на городской площади, – рассказали горожане в соцсетях. – Ещё и устроили «шоу» для детей: пришёл человек в костюме Деда Мороза, который объяснил детям, что забирает ёлку, детей одели и вывели на улицу, где они прощались с елочкой».

Горожане возмутились, однако в мэрии заявили, что дерево «угрожало разрушить здание детского учреждения», поэтому руководство детского сада само попросило елку убрать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», срубленному дереву было не больше 45 лет, а средний срок жизни ели – 250 лет. В администрации Южноуральска сообщили, что на территории детского сада есть еще несколько «опасных» елей, и их тоже собираются срубить. Скорее всего, это произойдет в следующем году, чтобы деревья так же можно было использовать для новогоднего убранства.

Горожане предложили переименовать детский сад из «Ёлочки» в «Пенёк».

Напомним, ранее скандал разгорелся в Чебаркуле: там елку для новогоднего городка срубили на одной из городских улиц. Прокуратура направила в следственные органы материалы для возбуждения уголовного дела.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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